FC Séville – Rennes : lucide, Stéphan a vu le même match…

L’entraîneur de Rennes, Julian Stéphan, s’est exprimé suite à la défaite de son escouade contre le FC Séville en Ligue des Champions (0-1).

Pour Stéphan, cela a été « une soirée compliquée » pour le Stade Rennais. A ses yeux, le FC Séville est « une équipe très forte, qui a eu une grosse maîtrise collective ». Pour leur part, les Rouge et Noir ont essayé de résister et de se procurer quelques situations sur le plan offensif.

« On a essayé de s’attacher à être le mieux organisé possible. Mon seul regret est de ne pas avoir poussé certaines situations avec le ballon. Ça ne va pas enlever le courage et la détermination dont les joueurs ont fait preuve. » Julien Stéphan a constaté que les joueurs du club andalou avaient « beaucoup de maîtrise et de maturité ».

Stéphan et la leçon sévillane

Par exemple, ils ont « gelé le ballon dans les dernières minutes ». Le coach rennais est persuadé que cette expérience va permettre à ses troupes de progresser. « C’est la première fois qu’on est là. On va apprendre énormément de cette rencontre, même si elle était difficile pour nous. (…) Je suis frustré de la manière dont on prend le but, il aurait pu arriver différemment. Je pense qu’on peut mieux le gérer », a-t-il quand même déploré.

Images de IconSport