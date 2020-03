Barça / Coronavirus : Suarez pourrait être « le grand gagnant » !

L’attaquant Luis Suarez (FC Barcelone) pourrait profiter, indirectement, de la pandémie de coronavirus en vue de la fin de la saison.

Rappelons tout d’abord que les dirigeants de la LFP espagnole ont décidé de suspendre la Liga pour au moins deux journées (En savoir plus). Autrement dit, aucune équipe ne disputera de rencontres au cours des jours qui se profilent. Cette décision forte est liée à la pandémie de coronavirus. Au Camp Nou, les dirigeants peuvent se consoler en se disant que cette longue période, sans échéances, permettra à Suarez d’être opérationnel pour la fin de cet exercice !

Opéré au niveau du ménisque du genou droit il y a environ deux mois, « El Pistolero » sera sûrement éloigné des terrains jusqu’en mai. Si la saison de Liga était prolongée jusqu’en juin, suite au report important de matches, alors Luis Suarez pourrait être une sorte de « recrue » pour Quique Setien. Le média espagnol El Mundo Deportivo estime qu’il pourrait « jouer les journées 36, 37 et 38 ». Autrement dit, contre le Real Valladolid, Osasuna Pampelune et le Deportivo Alavés.

Suarez doit être encore plus motivé !

Si la Liga était suspendue plus longtemps, Suarez pourrait même prendre part aux journées 34 et 35, respectivement face à Villarreal et l’Espanyol Barcelone. Forcément, toutes ces possibilités doivent motiver encore plus l’Uruguayen durant sa convalescence ! Alors qu’il croyait que sa saison était terminée ou presque, l’ancien joueur de Liverpool sait qu’il aura peut-être la possibilité de s’exprimer bien plus souvent que prévu avec le Barça.

Images de IconSport