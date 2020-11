L’ailier Florian Thauvin (OM) a tenu à préciser une chose importante à propos de son entente, sur le terrain, avec Dario Benedetto.

Tout d’abord, le footballeur français a parlé de son cas. Thauvin a déclaré – lors d’un point presse – se « sentir de mieux en mieux » sur le rectangle vert au fil du temps. Pour le gaucher, c’est « toujours compliqué de retrouver 100% de ses capacités » lorsqu’on sort d’une saison blanche. L’attaquant « travaille beaucoup » pour y parvenir le plus vite possible.

Puis il a été interrogé à propos de association avec Benedetto. Durant la trêve internationale, lui et le buteur argentin ont « travaillé ». Pour lui, il n’y a vraiment aucun problème avec celui qu’on surnomme « Pipa ». « On traverse tous parfois des périodes plus compliquées. J’ai pu lire certaines choses comme quoi je donnais pas assez de ballons de Benedetto. mais je donne le maximum et il y a eu quelques belles combinaisons », a-t-il assuré.

Thauvin et le choix de Villas-Boas

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, met tout en œuvre afin qu’ils aient plus d’automatismes sur le plan offensif. « A l’entraînement, on a une super relation avec Dario. Le coach nous a tout le temps mis dans la même équipe et on a bien travaillé », a-t-il insisté.

Forcément, les supporters marseillais croisent les doigts afin que le duo Thauvin – Benedetto (sans oublier leurs coéquipiers…) fasse des ravages contre Porto en Ligue des Champions mercredi soir (demain). A défaut de cela, l’OM pourra faire une croix sur les 8es de finale de la C1 après seulement quatre journées disputées.

Images de IconSport