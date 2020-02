PSG : Dortmund, Neymar… Thiago Silva très optimiste

Le défenseur central brésilien du PSG, Thiago Silva, s’est exprimé après le match contre Amiens (4-4).

A l’image de ses coéquipiers, l’ancien joueur du Milan AC n’a pas brillé au Stade de la Licorne. En l’espace de 40 minutes, les Amiénois ont fait voler en éclats la ligne défensive parisienne. Heureusement, le PSG a redressé la barre ensuite. Mais cela n’a pas suffi à ramener les trois points de la victoire du Stade de la Licorne. « En première période, ce n’était pas le PSG que l’on connaît. La première mi-temps a été très compliquée pour nous, la deuxième beaucoup mieux. »

Malheureusement pour eux, les Parisiens ont manqué le coche alors qu’ils avaient fait le plus dur. « C’est pour ça qu’on est revenus au score et qu’on a mené 4-3, mais à la fin, on a pris ce but. C’est dommage pour nous car on avait eu une bonne réaction. » A la question de savoir si cette prestation et ce résultat inquiètent les Franciliens, Thiago Silva a livré une réponse teintée d’optimisme.

Thiago Silva est confiant pour le choc

« Non, pas du tout, car des joueurs vont revenir et l’état d’esprit mardi sera complètement différent », a-t-il promis. Pour le défenseur central, « il faut rester positif » et faire en sorte d’être « très attentif » contre le BVB 09 mardi soir. A Ses yeux, il faudra être « à 110% pour bien jouer et essayer de ramener un bon résultat » du Westfalenstadion.

A propos de son compatriote Neymar, qui n’a pas joué contre Amiens, Thiago Silva a fait part de son optimisme. Pour lui, l’attaquant est « bien ». Le capitaine parisien a ajouté que la superstar a « fait une bonne semaine de préparation ». Du coup, Thiago Silva est « sûr qu’il va être là » mardi contre le Borussia Dortmund. Le PSG aura besoin de Neymar… et Kylian Mbappé qui était préservé également pour le match contre Amiens.

Images de IconSport