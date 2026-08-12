Tirage Keno : découvrez les numéros gagnants du mercredi 12 août 2026

Le tirage Keno du mercredi 12 août 2026 a livré ses résultats. Découvrez les 16 numéros gagnants ainsi que le Numéro 7 communiqué à l’issue de ce nouveau tirage.

Les joueurs peuvent désormais vérifier leur grille et consulter leur reçu afin de savoir s’ils ont remporté un gain. Selon les combinaisons trouvées, le Keno permet de gagner jusqu’à 2 millions d’euros.

Le Numéro 7 gagnant de ce mercredi est le 3 077 476. Les participants ayant choisi cette option sont invités à contrôler attentivement leur ticket.

Tirage du mercredi 12 août 2026 2 8 16 19 23 28 29 33 35 37 48 49 52 54 55 56 NUMÉRO 7 : 3 077 476

Comment récupérer ses gains ?

Les gains remportés avec une grille validée sur le site ou l’application FDJ sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Pour les tickets achetés dans un point de vente, il convient de présenter le reçu auprès d’un détaillant agréé ou de suivre la procédure prévue selon le montant gagné.

Pour consulter les résultats des précédents tirages, retrouvez également notre page dédiée : Résultats Keno FDJ.

Le prochain tirage Keno aura lieu le jeudi 13 août 2026. Les joueurs pourront de nouveau tenter leur chance pour des gains pouvant atteindre jusqu’à 2 millions d’euros.

Retrouvez tous les soirs les derniers résultats Loto FDJ, Keno, EuroMillions et Premier Bet 5/90.