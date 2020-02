Qu’on se le dise, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, craint une chose au sujet du buteur Mauro Icardi.

Même s’il a marqué contre Nantes le 4 février dernier (succès 2-1 des Parisiens), Icardi est moins en vue depuis déjà plusieurs matches. Interrogé à propos de l’attaquant argentin, Tuchel a reconnu qu’il était « un peu inquiet quand les attaquants ne marquent pas alors qu’ils ont des occasions ». Le coach allemand a ajouté que « les difficultés arrivent » à cause de cette perte de confiance face au but adverse.

« Les gardiens repoussent le ballon, il réfléchit un peu trop maintenant. Avant, il ne pensait pas, il y avait la chance. Peut-être que ce but contre Nantes peut redonner confiance. » Thomas Tuchel espère sincèrement que Mauro Icardi « va retrouver son rythme et que ce sera plus facile » au cours des matches à venir.

Icardi reste titulaire, mais…

Malgré cela, le technicien a souligné le fait que le joueur prêté par l’Inter Milan restait un joueur « important » au PSG. Quid de son concurrent direct Edinson Cavani ? Apparemment, Tuchel est satisfait du travail quotidien « d’El Matador ». L’ancien joueur de Naples semble avoir tourné la page suite au mercato hivernal.

Rappelons que Cavani désirait ardemment signer à l’Atletico Madrid. Aujourd’hui, Thomas Tuchel a le sentiment que l’Uruguayen « gagne en capacité » et que « c’est bien » pour l’équipe du Paris Saint-Germain. L’escouade française a besoin de toutes ses forces vives en vue des échéances qui se profilent.

