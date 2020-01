PSG : un problème Icardi ? Tuchel monte en première ligne

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a décidé de prendre la défense de l’attaquant argentin Mauro Icardi.

Au Paris Saint-Germain et dans d’autres clubs, il ne faut pas attendre longtemps pour qu’un buteur soit critiqué… Auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 21 matches cette saison, Icardi n’a pas été décisif lors des deux matches consécutifs face à Monaco (3-3 et 4-1). Mercredi soir (hier), le joueur prêté par l’Inter Milan n’a pas été servi souvent par ses coéquipiers.

Interrogé en point presse à ce sujet, Tuchel a indiqué que cela fait « un bon mix » avec des joueurs comme Mbappé, Di Maria et Neymar qui en ont touché « beaucoup ». Par ailleurs, le coach allemand a apprécié le travail de l’ombre, ou presque, de Mauro Icardi. Pour lui, ce dernier a réussi à créer « des espaces » sur la pelouse du Stade Louis II.

Icardi garde la confiance de Tuchel

Du coup « d’autres » ont pu en bénéficier. Au final, Thomas Tuchel n’est pas inquiet en ce qui concerne Icardi puisqu’il « travaille beaucoup pour l’équipe ». Globalement, il « reste satisfait de Mauro » à ce stade de la saison. L’ancien technicien du Borussia Dortmund pense que le footballeur sud-américain retrouvera très vite le chemin des filets.

Le goleador uruguayen Edinson Cavani ne doit pas s’attendre à retrouver ses galons de titulaire prochainement. Jusqu’à nouvel ordre « El Matador » reste dans l’ombre de Mauro Icardi qui est performant, dans l’ensemble, depuis son arrivée au PSG durant le dernier mercato estival.

Images de IconSport