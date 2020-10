Barça : une nouvelle équipe nommée, découvrez laquelle…

Suite à la démission de Josep Maria Bartomeu et du conseil d’administration, les membres du comité directeur ont été nommés.

En tant que président de la commission économique stratégie, Carles Tusquets a accepté d’assumer « la présidence » dixit la presse espagnole. A priori, il gardera ce fauteuil jusqu’aux prochaines élections qui se dérouleront en mars 2021. A moins bien sûr qu’il y ait un rebondissement suite au départ de Bartomeu.

Pour accompagner Carles Tusquets, on note la présence du vice-président Joan Ramon Ramos. De son côté, Joan Lluis Garcia Jobal a été intronisé en tant que trésorier. D’autres personnes ont été associés avec des postes « moins importants » sur le papier : Josep Maria Mir Padulles, Miquel Lladó Casadevall, Josep Maria Xercavins Lluch, Àlex Tintoré et Espuny sans oublier Sònia Cano et Fernández.

Tusquets ne pourra pas faire tout ce qu’il voudra…

Le nouveau comité directeur du FC Barcelone « exercera les fonctions de gouvernement, d’administration et de représentation qui relèvent du conseil d’administration ». Notez que ces dernières seront « limitées aux actions nécessaires et essentielles pour le maintien des activités normales du club et la protection de ses intérêts ».

Le comité directeur devra notamment organiser « des élections pour constituer un nouveau conseil d’administration » dans un délai « de trois mois à compter de la prise de fonction de ses membres ». Une réunion majeure aura lieu « demain à 11h30 ». Puis « à 12 heures », le nouveau président Carles Tusquets se présentera devant les médias pour répondre aux questions d’usage.

