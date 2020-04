Les dirigeants du PSG ou encore de l’OM sont sans doute soulagés à l’heure actuelle suite à une décision de l’UEFA.

La pandémie de coronavirus oblige l’instance qui régit le foot européen à modifier bon nombre de choses. On pense notamment aux calendriers des compétitions européennes (Ligue des Champions et Ligue Europa) ou encore aux attentes financières. Par le biais d’un communiqué, l’UEFA a fait savoir que le fair-play financier sera suspendu la saison prochaine. L’entité continentale a jugé qu’il était normal de pas plomber un peu plus les clubs qui prennent déjà la crise économique de plein fouet. Attention tout de même, l’UEFA a précisé que « cette décision s’applique exclusivement à la participation aux compétitions interclubs de l’UEFA 2020-2021 ».

Cela signifie que seules les écuries qui prendront part à la C1 ou la C3 seront exemptées lors du prochain exercice. « Compte tenu de l’incertitude toujours plus profonde causée par cette situation exceptionnelle, le Comité exécutif a décidé de suspendre les dispositions en matière d’octroi de licence aux clubs en rapport avec la préparation et l’évaluation des informations financières prévisionnelles des clubs », peut-on lire en guise de complément. Forcément, il s’agit d’une bonne nouvelle pour le PSG ou encore l’OM.

McCourt et Eyraud respirent mieux !

Le club de la capitale française s’est déjà fait tirer l’oreille, à plusieurs reprises, par l’UEFA. De son côté, Marseille est dans le rouge sur le plan financier. Deuxièmes de Ligue 1, les Phocéens ont tout intérêt à terminer la saison (s’il est possible de le faire…) à cette place. Un ticket en Ligue des Champions permettrait aux dirigeants, dont le duo McCourt – Eyraud, de ne pas voir le spectre nommé fair-play financier arriver au Vélodrome. Quid de la DNCG qui est le gendarme financier du foot français ? Là aussi, il y a fort à parier que cette instance sera moins sévère avec les écuries de Ligue 1.

Images de IconSport