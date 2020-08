Real Madrid : Varane évoque le ticket gagnant à Bernabeu

Le défenseur central Raphaël Varane (Real Madrid) a vanté les mérites de Zinedine Zidane et Karim Benzema.

Tout d’abord, le champion du monde français a déclaré, selon As, que « Zidane est synonyme de confiance et de sérénité ». Aux yeux de l’ancien Lensois, « c’est important » au quotidien. En effet, Zinedine Zidane le « soutient » et lui « donne aussi des conseils » pour progresser. Par exemple, le coach des Merengue l’a « poussé à prendre des risques et à jouer plus haut » sur le terrain. Histoire d’aider l’équipe « à pratiquer un football plus offensif ».

Puis Varane a encensé son partenaire Karim Benzema. Le défenseur central a le sentiment que le buteur redoutable est dans la « meilleure forme » de sa carrière. A vrai dire, le footballeur âgé de 27 ans n’est « pas surpris par ses qualités » étant donné que « tout le monde les connaît ». Raphaël Varane pense que Benzema a « une grande confiance » en lui. Aujourd’hui, il est clairement « l’un des meilleurs » footballeurs sur la planète foot.

Benzema, le taulier offensif

Au Real Madrid, Benzema est tout simplement le « leader en attaque » et « apporte beaucoup de choses ». Cette saison, l’ex-joueur de l’OL a disputé 47 matches, inscrit 26 buts et effectué 11 passes décisives toutes compétitions confondues. « C’est un joueur qui allie expérience, qualité et aptitude physique. Il donne de nombreuses passés et crée du jeu. C’est un 9 très complet. »

