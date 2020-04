OM / Coronavirus : Villas-Boas s’interroge sur deux points

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, se pose des questions suite à l’arrêt de la saison 2019/2020 en Ligue 1.

D’une part, le coach portugais a envie de savoir ce qui va se passer au niveau des qualifications européennes. L’Olympique de Marseille occupe actuellement la deuxième place du classement derrière le PSG. « Je vais parler avec le club pour voir ce qu’il va se passer maintenant pour l’homologation ou non des résultats. Jusqu’à l’arrêt du Championnat, le classement était celui-là. »

D’autre part, Villas-Boas aimerait bien savoir ce qui se passera d’un point économique pour les écuries de Ligue 1. « Cet arrêt soulève d’autres problèmes dont un, décisif, qui est économique : les droits télés. La survie des clubs en dépend aussi. » Malgré tout cela, Villas-Boas soutient le gouvernement français après la déclaration du Premier ministre Edouard Philippe.

Villas-Boas pense d’abord à l’essentiel

Aux yeux du technicien, « c’est une décision totalement logique car il est trop tôt pour reprendre l’entraînement ». André Villas-Boas est persuadé que « les conditions de reprise, et notamment le protocole établi par les médecins, c’était très difficile à mettre en place ».

En disant cela, l’entraîneur de l’OM pensait à la distanciation entre les joueurs ou encore des tests réguliers pour les joueurs de L1. Il juge qu’il faut avoir « du respect » pour « les victimes de ce virus, en France et dans le monde ». Villas-Boas a insisté sur le fait que « le plus important, c’est la santé » et donc il faut « protéger tout le monde » en France et ailleurs pendant ce « moment dramatique ».

