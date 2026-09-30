Werder Brême et Dawid Kownacki mettent un terme à leur collaboration

Une séparation concertée
Selon Clemens Fritz, responsable du club, des discussions ont eu lieu ces dernières semaines concernant la situation sportive du joueur et ses perspectives au sein de l’équipe. Ils ont conclu que la meilleure solution pour les deux parties était de mettre fin au contrat. Kownacki a toujours fait preuve de professionnalisme et s’est pleinement investi au service de l’équipe, a souligné Fritz, qui a également remercié le joueur pour ses efforts et lui a souhaité succès pour la suite de sa carrière.
Parcours au Werder Brême
Kownacki avait rejoint le Werder Brême en provenance de Fortuna Düsseldorf à l’été 2023. Il a disputé 22 matchs pour le club en championnat et a été prêté lors des deux dernières saisons, d’abord à Fortuna Düsseldorf, puis à Hertha BSC.
La résiliation du contrat de Dawid Kownacki avec Werder Brême reflète une situation sportive difficile et la volonté commune de trouver une solution adaptée.