Werder Brême et Dawid Kownacki mettent un terme à leur collaboration

Le Werder Brême a confirmé la fin de sa collaboration avec Dawid Kownacki, l’attaquant polonais de 29 ans. Le contrat du joueur a été résilié d’un commun accord avec effet immédiat, a annoncé le club de Bundesliga ce mercredi.

Une séparation concertée

Selon Clemens Fritz, responsable du club, des discussions ont eu lieu ces dernières semaines concernant la situation sportive du joueur et ses perspectives au sein de l’équipe. Ils ont conclu que la meilleure solution pour les deux parties était de mettre fin au contrat. Kownacki a toujours fait preuve de professionnalisme et s’est pleinement investi au service de l’équipe, a souligné Fritz, qui a également remercié le joueur pour ses efforts et lui a souhaité succès pour la suite de sa carrière.

Parcours au Werder Brême

Kownacki avait rejoint le Werder Brême en provenance de Fortuna Düsseldorf à l’été 2023. Il a disputé 22 matchs pour le club en championnat et a été prêté lors des deux dernières saisons, d’abord à Fortuna Düsseldorf, puis à Hertha BSC.