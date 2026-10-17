Wolfsburg grimpe à la 3e place après sa victoire face à Heidenheim en 2. Bundesliga

Wolfsburg a décroché une victoire 3-1 contre Heidenheim, lors d’un affrontement entre clubs relégués de la dernière saison de Bundesliga, et s’empare ainsi de la troisième place du classement en 2. Bundesliga.

Une première période dense en actions

Dès la première minute, les deux équipes se sont montrées offensives. Après une parade du gardien débutant Timon Wellenreuther face à Christian Conteh, Alexander Bernhardsson a rapidement ouvert le score pour Wolfsburg, inscrivant son quatrième but de la saison.

Heidenheim a ensuite dominé le jeu et a égalisé par l’intermédiaire de Patrick Mainka, qui a marqué de la tête sur un centre de Jan Schoppner, auteur de la septième passe décisive de la saison sur un but de la tête.

Malgré plusieurs opportunités des deux côtés, c’est Robin Glatzel qui a redonné l’avantage à Wolfsburg juste avant la mi-temps, grâce à une tête bien dosée sur un service de Joakim Mæhle. Le joueur, ancien attaquant d’Hambourg, cumule désormais cinq buts lors de ses trois dernières sorties à la Volkswagen Arena.

Domination confirmée en seconde période

En seconde période, Wolfsburg a confirmé sa domination. Muhammed Damar, ancien milieu d’Hoffenheim, a inscrit son troisième but en autant de rencontres, continuant sur sa lancée entamée lors de la trêve internationale où il avait réalisé un triplé en match amical contre Havelse.

Malgré quelques belles parades du gardien Thomas Dahne, Damar aurait pu alourdir le score.

Enjeux de classement

Avec les défaites de Hertha Berlin et Nuremberg, Wolfsburg profite pleinement de cette journée pour renforcer ses ambitions de remontée immédiate en Bundesliga. De son côté, Heidenheim enregistre un troisième match sans victoire après une série de trois succès consécutifs.