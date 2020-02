Real Madrid : Zidane inquiet avant de défier les « poids lourds »

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est exprimé après la défaite de son équipe sur la pelouse de Levante (0-1).

Après la rencontre, le coach français a déclaré que lui et ses joueurs se sentent « mal » suite à ce revers à l’extérieur. Pour Zidane, ce dernier est « vraiment ennuyeux ». Sur le plan comptable, la Casa Blanca occupe la seconde place du classement en Liga. Les Merengue ont deux points de retard sur le FC Barcelone qui est leader. Zinedine Zidane a mis en avant le fait que le Real a « perdu cinq points » en l’espace de deux matches.

En plus de cette défaite face à Levante, le club madrilène avait obtenu un seul point contre le Celta Vigo (2-2) le 16 février. « Nous avons connu de bons moments cette saison, mais les deux derniers matches sont des résultats très négatifs pour nous », a insisté le champion du monde 98. « Zizou » a le sentiment que son escouade a manqué de réalisme contre Levante.

Zidane pense déjà à la suite

« Il ne nous a manqué que le but. On a bien commencé, on a créé des occasions, du danger… mais il nous a manqué le but, ce qui est le plus important. C’est le football… », a-t-il déploré. Désormais, les Madrilènes doivent vite tourner la page. En effet, le Real Madrid disputera « deux matches très importants la semaine prochaine ».

Ce sera contre Manchester City (26 février, 8e de finale aller de la Ligue des Champions) puis face au FC Barcelone (1er mars, 26e journée de Liga). Karim Benzema et ses coéquipiers devront tout mettre en œuvre afin de gagner à Bernabeu. A défaut de cela, une crise sportive non-négligeable pourrait faire énormément de dégâts à Madrid…

Images de IconSport