Real Madrid : pour Zidane, ça passe ou ça casse !

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, n’a pas caché que le duel à venir face à l’Inter Milan est capital…

Après deux journées disputées en Ligue des Champions, force est de constater que ça ne va pas fort pour les Merengue… Zidane et ses troupes ont pris seulement 1 point sur 6. Résultat, ils occupent la quatrième et dernière place du groupe B. Ce mardi 3 novembre 2020, la Casa Blanca défiera l’Inter Milan au Stade Santiago Bernabeu. En cas de défaite, le Real Madrid serait très mal embarqué en vue de la qualification pour les 8es de finale…

Lors d’un point presse, Zinedine Zidane a déclaré que « c’est une finale » pour lui et ses troupes. Il considère que les Merengue doivent avoir les crocs afin de gagner chaque rencontre. « Nous, on aspire à tout gagner. Toujours. Un match amical, un entraînement, un match… On veut toujours montrer qu’on est bons et on en veut toujours plus », a-t-il souligné. Quid de l’Inter Milan ? Eh bien Zidane pense que c’est « une bonne équipe, très physique, qui joue très bien au football ». Il s’attend donc à « un match compliqué » à Bernabeu.

Zidane connaît bien Conte…

Au niveau des bancs de touche, Zinedine Zidane sera opposé à un certain Antonio Conte. Les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils ont évolué ensemble à la Juventus Turin. A l’époque, le champion du monde 1998 avait été marqué par la personnalité particulière de l’entraîneur italien. « C’est vrai que j’ai passé du temps en tant que joueur avec lui, c’était notre capitaine à l’époque, un joueur important de l’équipe, c’était déjà un leader. Le fait qu’il soit passé entraîneur et qu’il soit toujours un leader aujourd’hui, ça ne m’étonne pas. »

Apparemment, Zidane et Conte ne sont « pas en contact régulièrement ». Mais lorsqu’ils s’appellent, pour telle ou telle raison, leur « relation est bonne ». Lorsqu’il se préparait pour devenir entraîneur, le technicien français devait « aller le voir à la Juve ». Mais « au dernier moment, ça ne s’était pas fait ». Aujourd’hui, on saura qui de Zinedine Zidane ou bien Antonio Conte arrivera à prendre le dessus sur l’autre à l’occasion du duel Real Madrid – Inter Milan en C1.

Images de IconSport