Mercato / Real : un titan prêt à foncer pour Zidane !

Les dirigeants de la Juventus Turin songent, de plus en plus, à dégainer pour s’attacher les services de Zinedine Zidane (Real Madrid).

Selon le Daily Mail mais aussi El Mundo Deportivo, « la Juventus se lance pour Zidane » en ce moment. Les Bianconeri ont fait du coach français leur « grand objectif » en vue de la saison prochaine. Afin de maximiser leurs chances de faire mouche, les Turinois pourraient proposer à Zinedine Zidane « un salaire qui attendrait 8 millions d’euros par an ».

A ce stade de cet exercice 2019/2020, Maurizio Sarri n’est pas ancré solidement au sein du club piémontais. Un fiasco en Serie A et/ou en Ligue des champions pourrait précipiter la chute du coach italien. En plus de lorgner Zidane, le président turinois Andrea Agnelli ciblerait aussi Pep Guardiola. Ce dernier officie, on le rappelle, à Manchester City.

Zidane aussi sur une corde raide…

Mais dans quelques mois, il serait peut-être plus facile, sur le papier, de s’offrir Zidane que l’Espagnol. En effet, Guardiola a dit et répété qu’il voulait continuer sa route chez les Citizens la saison prochaine. Par ailleurs, si le Real Madrid ratait le coche en Liga et en C1, Florentino Pérez pourrait débarquer Zinedine Zidane.

Même s’il est une légende absolue, en tant que joueur et coach, il ne peut échapper à la pression des résultats à Santiago Bernabeu. « Zizou » pourrait peut-être voir « d’un bon œil » la possibilité de revenir à la Juventus. En tant que joueur, l’ex-milieu de terrain avait évolué dans ce club italien entre 1996 et 2001.

Images de IconSport