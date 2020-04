Mercato / PSG : un Brésilien ciblé, mais il y a un hic…

Les dirigeants du PSG ont des vues sur Alex Telles qui s’exprime, depuis le mois de juillet 2016, au FC Barcelone.

En vue de la saison prochaine, les Parisiens songent à recruter un latéral gauche de qualité. C’est logique étant donné que le contrat de Layvin Kurzawa expirera le 30 juin prochain. A priori, l’ancien Monégasque ne bénéficiera pas d’une prolongation au Parc des Princes. Kurzawa partira donc librement du PSG dans quelques mois. A en croire Le Parisien, les décideurs franciliens s’intéressent au profil d’Alex Telles.

Le média précise qu’il « fait figure de piste sérieuse ». Problème : ce dossier « souffre du manque de visibilité sur le marché des transferts européen ». Pour le moment, on ne sait toujours pas quand reprendra la saison et lorsque se déroulera le mercato estival. Par ailleurs, on ne sait pas ce que feront les dirigeants de Porto cet été.

Telles est performant à Porto

Les Dragons seront-ils contraints de vendre un ou plusieurs éléments majeurs pour renflouer les caisses ? Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Telles est de 32 millions d’euros. Cette saison, le défenseur âgé de 27 ans a disputé 40 matches, inscrit 10 buts et effectué 9 passes décisives.

Capable d’évoluer dans tout le couloir gauche, Alex Telles serait à n’en pas douter une bonne recrue pour le PSG. L’ancien footballeur de Galatasaray ou encore l’Inter Milan serait un concurrent redoutable pour Juan Bernat. L’Espagnol devrait cravacher dur pour garder ses galons de titulaire à Paris.

