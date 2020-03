Mercato / Liverpool : Alexander-Arnold a un faible pour ce club, mais…

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) a confirmé apprécier énormément l’écurie du FC Barcelone depuis un bout de temps.

Tout d’abord, le latéral droit a mis l’accent sur le fait qu’il ne désire pas tourner le dos à Liverpool. « J’adore le club plus que tout. J’adore la ville, les fans et les gens. Alors non, pourquoi devrais-je penser à aller ailleurs ? », a déclaré Alexander-Arnold par le biais de GQ. Rappelons que l’international anglais âgé de 21 ans est né dans la ville de Liverpool. Aujourd’hui, le défenseur est clairement l’un des chouchous des supporters qui apprécient son attachement énorme à l’écurie sans oublier ses prestations souvent abouties.

Puis Trent Alexander-Arnold a été interrogé à propos d’un transfert éventuel ailleurs à moyen ou long terme. Histoire de découvrir un football et une vie différents. Visiblement, le latéral droit n’envisage pas du tout de changer d’air durant sa carrière. « Ce n’est pas quelque chose auquel j’ai pensé. J’ai toujours aimé Liverpool. Je les ai toujours soutenus (les Reds, ndlr). J’ai toujours joué pour eux. »

Alexander-Arnold suit de près le Barça

Sur la planète football, son « autre équipe préférée est le Barça ». Il juge que Liverpool et le FC Barcelone ont des points en commun. « Tout le monde (à Liverpool) a les mêmes convictions, la même volonté de réussir, la même éthique de travail acharné et la ténacité. C’est une chose énorme dans cette ville. » Valorisé à 110 millions d’euros par Transfermarkt, Trent Alexander-Arnold aime le Barça… mais encore plus Liverpool qui est son club de cœur.

Images de IconSport