Apparemment, le board de Manchester United envisage sérieusement de confier les rênes de l’équipe première à Massimiliano Allegri.

Cette saison, l’escouade des Red Devils est clairement sur courant alternatif. En Premier League, Solskjaer et ses troupes occupent seulement la cinquième place du classement. Pour le moment, MU n’a pas les épaules assez solides afin de défier des clubs comme Manchester City (3e, 13 points de retard) ou encore Liverpool (1er, 27 points de retard).

Les Mancuniens doivent se contenter de la cinquième place du classement au grand dam de leurs supporters. Les résultats récents (0-2 contre Arsenal, 0-0 face à Wolverhampton et 1-3 contre Manchester City) ont affaibli Ole Gunnar Solskjaer. Le Norvégien fait face à de plus en plus de détracteurs qui réclament son éviction. Selon le Daily Mail ou encore le Daily Mirror, Massimiliano Allegri aimerait bien lui succéder à Old Trafford.

Allegri ne serait pas pressé de rebondir

L’Italien « recherche un nouveau défi » et il « aime Manchester United » depuis longtemps. Mais l’ancien coach de la Juventus Turin pourrait exiger « une structure » précise avant de dire « yes » aux Red Devils. Cela passerait notamment par le recrutement d’un directeur sportif de qualité. Pour Sport Mediaset, « Max » ne serait pas emballé par le fait de prendre les rênes d’une équipe, en difficulté, au milieu d’une saison.

Il préférerait continuer de bien recharger ses batteries avant de s’asseoir sur un banc de touche à l’aube de l’exercice 2020/2021. Cela lui permettrait de constituer puis de préparer sa future formation comme il l’entendrait. Notez qu’en plus de lorgner Allegri, MU s’intéresserait aussi au profil de Mauricio Pochettino. L’Argentin est libre de tout contrat depuis qu’il a été débarqué par le board de Tottenham.

Images de IconSport