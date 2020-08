Mercato / PSG : la bombe Conte fait transpirer Leonardo

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, doit suivre de près ce qui se passe actuellement à l’Inter Milan avec Antonio Conte.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Conte n’a jamais eu la langue dans sa poche. Suite au succès important contre l’Atalanta Bergame (2-0, 38e journée de Serie A), l’Inter Milan a obtenu la deuxième place du classement. Les Nerazzurri ont fini à un seul point de la Juventus Turin qui a été sacrée championne. Malgré cet objectif atteint, Antonio Conte s’est lâché en point presse. « On a reçu des tonnes de merde sur nous, le club n’a rien fait. (…) L’année a été très dure. (…) Les 82 points, ils sont aux joueurs et à moi », a lâché le coach italien. En clair, Conte a pointé du doigt directement les décideurs de l’Inter Milan.

« Le club est faible, les joueurs et moi ne sommes pas protégés. Le zéro absolu. Du point de vue personnel, dès que cela a été possible, on m’a critiqué. Mon travail n’a pas été reconnu, ceux des joueurs non plus. » Le technicien transalpin a insisté sur le fait que si on veut « réduire l’écart avec la Juventus », alors il faut « être fort sur le terrain mais surtout en dehors ». Antonio Conte avait indiqué vouloir avoir « des discussions avec le président » pour mettre les points sur les « i » entre quatre yeux comme on dit.

Allegri, la solution parfaite ?

D’après Tuttosport, l’ancien manager de Chelsea a « mis les conditions pour rester » sur la balance. Dans l’idéal, il aimerait avoir une relation comparable à celle qu’il avait avec le président Andrea Agnelli à la Juventus. A l’époque (2011-2014), les deux hommes se parlaient quotidiennement ou presque. Cela permettait souvent de régler tel ou tel problème. Toujours selon Tuttosport, le doute n’est pas levé en ce qui concerne la présence de Conte sur le banc de l’Inter la saison prochaine. Le nom de Massimiliano Allegri sort du lot en Italie pour le remplacer.

Libre de tout contrat, l’ancien coach de la Juventus Turin et du Milan AC a une grande expérience au très haut niveau. Sa venue « rendrait tout le monde heureux à l’Inter »… malgré son passage chez les Rossoneri. Pour « des raisons personnelles », celui qu’on surnomme « Max » « ne dédaignerait pas du tout de trouver du travail à Milan ». S’il enfilait le costume de coach en Lombardie, Allegri ferait un déçu : Leonardo. Afin de remplacer Thomas Tuchel un jour ou l’autre (a priori pas cet été…), le directeur sportif brésilien du PSG pense sans doute à cet entraîneur qu’il apprécie depuis longtemps.

