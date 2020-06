Mercato / OM : Eyraud boucle enfin un dossier important (officiel)

Les dirigeants de l’OM ont acté officiellement le transfert d’Alvaro Gonzalez lors de ce mercato estival.

Prêté par Villarreal à Marseille durant cette saison 2019/2020, le défenseur central a réussi à s’imposer au Stade Vélodrome. Forcément, les décideurs marseillais et l’entraîneur André Villas-Boas souhaitaient vraiment garder Alvaro Gonzalez en vue de l’exercice qui se profile.

De son côté, l’Espagnol désirait aussi continuer l’aventure à l’OM où il s’est vite senti comme un poisson dans l’eau. Selon le site officiel du club phocéen, l’affaire est dans le sac. En effet, Alvaro Gonzalez « a paraphé un contrat de trois ans avec l’OM » qui a « décidé de lever l’option d’achat ».

Alvaro Gonzalez et la fameuse C1

Le montant de l’indemnité qui sera versé à Villarreal n’a pas été dévoilé. La saison prochaine, le footballeur âgé de 30 ans et ses partenaires disputeront notamment la Ligue des Champions (2e place obtenue en Ligue 1). Notez que lors de cet exercice, Alvaro Gonzalez a disputé 24 matches et inscrit 1 but pour le compte de l’OM.

Images de IconSport