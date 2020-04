Mercato / PSG : une finale terrible pour s’offrir un Lyonnais !

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait tout mettre en œuvre afin d’essayer d’obtenir la signature de Houssem Aouar (OL).

A seulement 21 ans, Aouar est devenu un élément incontournable à l’Olympique Lyonnais. Cette saison, l’international français U21 a disputé 37 matches, inscrits 9 buts et effectué 7 passes décisives. Ses qualités, son efficacité et son potentiel font de lui une très belle cible pour plusieurs écuries huppées. Selon L’Equipe, « l’OL devrait être attaqué par des grands clubs européens pour ses joueurs Moussa Dembélé et Houssem Aouar » cet été.

Au cours des derniers mois, on a vu émerger plusieurs rumeurs liées à ce dernier. Elles l’expédiaient au PSG, à Manchester City ou encore à la Juventus Turin. Le club de la capitale française sait donc qu’il devra lutter férocement pour valider le transfert de Aouar pendant le marché des transferts. Sous contrat à l’OL jusqu’au 30 juin 2023, le natif de Lyon aura-t-il, ou non, envie de quitter son club formateur à ce stade de sa carrière ? Affaire à suivre…

Aouar pour remplacer… un Bleu ?

Par ailleurs, il faudra aussi connaître les exigences financières de Jean-Michel Aulas au sujet de Houssem Aouar. On peut penser que le président de l’Olympique Lyonnais réclamera entre 60 et 70 millions d’euros au sujet de ce grand espoir du football tricolore ! Cela pourrait dissuader quelques clubs de dégainer pour le Bleuet au moment du mercato estival.

A Turin, les décideurs de la Juventus aimeraient bien, en priorité, réussir à valider le grand retour de Paul Pogba. Ciblé par le Real Madrid lors de l’été 2019, le milieu de terrain vit une saison très délicate. La faute à une blessure tenace au niveau de la cheville qui l’a empêché de s’exprimer régulièrement. A défaut de pouvoir recruter Pogba, la Vieille Dame pourrait jeter son dévolu sur Aouar. Cas échéant, elle défierait le duo PSG – Manchester City dans le cadre d’une finale à trois indécise.

