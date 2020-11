Argentine : Messi dégoupille et accuse l’arbitre

Lionel Messi était particulièrement remonté contre l’arbitre jeudi soir lors du match entre l’Argentine et le Paraguay (1-1).

L’Argentine a concédé le match nul (1-1) à domicile face au Paraguay jeudi soir, lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Après l’ouverture du score d’Angel Romero sur penalty (21e), l’Albiceleste est revenue par Nicolas Gonzalez (41e) au cours d’une rencontre qu’elle a globalement dominée. Avec ce premier accroc en 3 matchs, les hommes de Lionel Scaloni comptent désormais 7 points, contre 5 à leur adversaire du jour.

Messi – « tu nous as chié dessus deux fois »

Ce résultat a rendu Lionel Messi très nerveux et frustré durant la partie. Son but refusé après consultation de la VAR pour une faute constatée au tout début de l’action y a participé. Tout comme la faute de Romero sur Exequiel Palacios victime d’une fracture d’une vertèbre et qui n’a été sanctionnée que d’un carton jaune.

Sa colère avait débuté en début de match quand l’arbitre n’a pas sifflé un coup franc en faveur du sextuple Ballon d’Or. Romero a ensuite ouvert le score sur un penalty pour une faute moins flagrante. Cette accumulation a fait sortir Messi de ses gonds. « Tu nous as chié dessus deux fois ! Tu nous as baisé deux fois », a-t-il lancé à l’arbitre.

Images de IconSport