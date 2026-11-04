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Arnaud Kalimuendo, priorité d’Eintracht Francfort pour le mercato d’hiver

mercredi 4 novembre 2026 - 15:35

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Eintracht Francfort souhaite réunir à nouveau Arnaud Kalimuendo lors du mercato d’hiver. L’attaquant français de 24 ans, prêté par Nottingham Forest la seconde moitié de la saison précédente, reste la cible prioritaire du club allemand pour renforcer son secteur offensif.

Arnaud Kalimuendo, priorité d’Eintracht Francfort pour le mercato d’hiverAllemagne

Un retour au Deutsche Bank Park envisagé

Durant son prêt, Kalimuendo a inscrit six buts en 19 matches, convaincant le club allemand. Cependant, l’option d’achat à 27 millions d’euros n’avait pas été activée, jugée trop élevée par Francfort.

Selon Absolut Eintracht, le club prépare une nouvelle approche pour la période de transfert de janvier. Cette fois, une formule de prêt renouvelé, potentiellement assorti d’une option ou obligation d’achat, serait étudiée.

Une situation favorable pour Francfort

Kalimuendo, limité à seulement 110 minutes sur cinq apparitions cette saison avec Nottingham Forest, voit son temps de jeu restreint. Cette situation pourrait faire baisser le prix fixé par son club actuel, facilitant un retour possible en Bundesliga.

Décryptage FootLégende
Ce qu’il faut retenir

Eintracht Francfort reste focalisé sur Arnaud Kalimuendo pour renforcer son attaque en janvier.

En clairKalimuendo a déjà prouvé sa valeur la saison passée à Francfort avec 6 buts.
La suiteUn prêt avec option ou obligation d’achat est à l’étude pour le transfert en janvier.

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