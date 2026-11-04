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Crystal Palace envisage Anthony Barry pour succéder à Pierre Sage

mercredi 4 novembre 2026 - 14:00

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Crystal Palace traverse une période délicate avec six défaites en neuf matches de Premier League, ce qui place le club dans la zone de relégation. Sous pression, l’entraîneur Pierre Sage voit son avenir s’assombrir tandis que le nom d’Anthony Barry, adjoint en sélection anglaise, émerge comme candidat potentiel pour le poste de manager.

Crystal Palace envisage Anthony Barry pour succéder à Pierre SageAngleterre

Une candidature portée par une expérience européenne

Âgé de 40 ans, Anthony Barry possède une solide expérience d’entraîneur adjoint au sein de clubs prestigieux comme Chelsea et le Bayern Munich, où il a travaillé aux côtés de Thomas Tuchel. Leur collaboration s’est prolongée avec l’équipe d’Angleterre, témoignant de la confiance établie entre les deux techniciens.

Son parcours comprend également des passages aux côtés de Roberto Martinez avec les sélections de Belgique et du Portugal, ce qui lui a permis d’aborder différentes philosophies footballistiques et environnements internationaux. Cette diversité fait de lui un profil intéressant pour un club en difficulté comme Crystal Palace.

Un défi majeur pour une première expérience en Premier League

Malgré ses références, Anthony Barry n’a jamais dirigé une équipe en tant qu’entraîneur principal en Premier League. Prendre les rênes d’un club en lutte pour le maintien serait un pari ambitieux, surtout compte tenu de la pression immédiate sur les résultats.

Dans ce contexte, les prochains matchs de Crystal Palace sont cruciaux. L’affrontement en Europa League contre Hoffenheim et la rencontre face à Liverpool en championnat seront des tests déterminants pour Pierre Sage et pourraient sceller son sort.

Contraintes contractuelles et décisions à venir

Selon The Mirror, Crystal Palace aurait déjà entamé des discussions avec Barry. Cependant, il est encore sous contrat avec la Fédération anglaise jusqu’à l’Euro 2028, une clause qui complique une éventuelle arrivée immédiate en club.

Pour Barry, ce poste représenterait l’opportunité de passer du rôle d’adjoint à celui d’entraîneur principal et de développer sa propre identité tactique dans l’une des ligues les plus exigeantes au monde.

Décryptage FootLégende
Points clés sur la situation de Crystal Palace

Anthony Barry, un profil d'adjoint expérimenté, pourrait remplacer Pierre Sage alors que le club lutte pour le maintien.

En clairCrystal Palace est dans la zone rouge avec six défaites en neuf journées.
Le défiBarry n’a jamais été entraîneur principal en Premier League.
La suiteLes prochains matchs en Europa League et face à Liverpool seront décisifs.

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