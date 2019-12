Un richissime français veut racheter l’AC Milan

Après avoir déjà changé de mains à deux reprises en moins de trois ans, l’AC Milan pourrait être racheté par Bernard Arnault.

L’AC Milan parviendra-t-il à retrouver son lustre d’antan grâce au concours de l’homme le plus riche d’Europe, l’homme d’affaires français Bernard Arnault, dont la fortune a été évaluée à 91,7 milliards d’euros en juillet dernier par le magazine Forbes ? L’idée fait son chemin… Il y a un an et demi, le consortium chinois qui avait racheté le club à Silvio Berlusconi en avril 2017 a été contraint de céder ses parts à son créancier américain Elliott Management, en raison de son incapacité à rembourser ses dettes.

L’AC Milan vendu par Elliott à Arnault contre 900 M€ ?

Ce dernier n’ayant pas vocation à s’éterniser en Lombardie, des négociations ont débuté avec le patron du groupe de luxe LVMH, comme le confirme le journaliste italien Enzo Bucchioni. L’actuel propriétaire espèrerait récolter 1,2 milliard d’euros de la vente. « Arnault veut l’entreprise qui appartenait à Berlusconi, c’est une marque qui l’intrigue. Le football et le luxe sont de plus en plus proches. Les contacts ont été pris depuis un certain temps, et malgré les démentis, le dossier est en bonne voie », a-t-il affirmé.

« Après tout, c’est une opération de près d’un milliard d’euros, donc elle ne finalise pas en un mois. Elliott a évalué l’AC Milan à environ 1,2 milliard d’euros, mais il semble maintenant que l’on discute autour de 900 millions et que la limite fixée pour la vente soit 850 millions d’euros », a-t-il révélé. « Selon les rumeurs, si les émissaires d’Arnault concluent l’accord, ils feraient revenir une figure historique de l’AC Milan comme celle de Galliani. Mais il est trop tôt pour en parler, même si « M. Vuitton » ne veut pas que les négociations s’éternisent au-delà du printemps », a ajouté Enzo Bucchioni.