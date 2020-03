Arsenal : Arteta donne une leçon à Pépé

L’attaquant d’Arsenal, Nicolas Pépé doit encore progresser pour s’imposer complètement en Premier League. Mikel Arteta va l’y aider.

Recruté contre 80 millions d’euros l’été dernier, Nicolas Pépé n’a pas encore donné pleine satisfaction à Arsenal. S’il a par exemple obtenu plus de temps de jeu qu’Alexandre Lacazette (32 matchs contre 26) il a en revanche marqué moins (6 buts contre 9). Pour franchir un cap, l’ancien Lillois doit parfaire son adaptation à la Premier League et hausser son niveau personnel. Son entraîneur Mikel Arteta est décidé à s’occuper personnellement de sa formation.

Arteta va montrer à Pépé comment faire

« Cela fait partie de son développement. Il doit ouvrir plus de portes pour devenir moins prévisible pour l’adversaire et pour nous donner plus d’options offensivement. Il travaille là-dessus, il progressera. Il a le talent, une immense qualité et il a la volonté d’y arriver », a jugé l’Espagnol. « Je vais lui montrer des images de ce que nous voulons et sur le terrain d’entraînement, je le ferai défendre dans des situations où il sera latéral et je serai l’ailier », a-t-il prévu.

« Il doit sentir à quel moment il est en position de faiblesse en fonction des pas qu’il fait, comment cela affecte les adversaires. Il doit savoir où sont les espaces pour les attaquants, dans quelles zones ils veulent le ballon. C’est un processus », a ajouté Mikel Arteta. Alors qu’Alexandre Lacazette et/ou Pierre-Emerick Aubameyang pourraient quitter Arsenal l’été prochain, Nicolas Pépé risque d’être amené à avoir plus de responsabilités la saison prochaine. Hausser son niveau est donc indispensable.

