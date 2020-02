Atletico Madrid – Liverpool : Simeone et Klopp, une vraie « love story »

Qu’on se le dise, les entraîneurs Diego Simeone (Atletico Madrid) et Jürgen Klopp (Liverpool) s’apprécient énormément.

Pour s’en convaincre, il suffit de prendre en compte leurs déclarations respectives en point presse. Avant le choc Atletico Madrid – Liverpool, Simeone a déclaré que les deux équipes « se ressemblent » au niveau de « l’intensité et la compétitivité ». Malgré cela, « El Cholo » a reconnu aisément que « le potentiel » des joueurs de Liverpool n’est pas le même que ceux de l’Atletico en ce moment. Du coup, les deux formations ne jouent pas « tout à fait de la même manière » sur le terrain. Puis Diego Simeone a mis l’accent sur le fait qu’il était persuadé d’une chose au sujet du club de la Mersey.

« On parle toujours des grandes équipes ayant marqué leur temps, et je suis certain que ce Liverpool va rester dans l’histoire. Ils sont encore dans un autre registre par rapport aux équipes que nous avons admirées. » « El Cholo » considère que l’escouade anglaise a « un jeu plus direct, plus intense, avec beaucoup de variété ». Du coup, Simeone a « beaucoup d’admiration » pour Klopp et son équipe avant le duel de ce soir au Stade Wanda Metropolitano.

Klopp se méfie énormément de l’Atletico

De son côté, « Kloppo » a déclaré que le fait de « jouer contre l’Atletico » était « l’une des choses plus difficiles en football ». Pour lui, les Rojiblancos sont « bien organisés et ne font « aucun cadeau » sur le rectangle vert. Klopp est persuadé qu’il faudra que Liverpool soit à son « meilleur » niveau « dans tous les compartiments » pour ramener un bon résultat de Madrid. L’Allemand a ajouté que « si vous n’êtes pas concentré pendant un instant », les Rojiblancos « contre-attaqueront » avec une grande chance de scorer.

Au final, « Kloppo » est persuadé que « l’équipe qui combattra le plus » passera « au tour suivant », autrement en quarts de finale de la Ligue des Champions. Du coup, il a estimé que cela ne dépendrait pas de « l’équipe qui dispute une meilleure saison en Premier League et en Liga ». Par ailleurs, il a considéré que les critiques qui se sont abattues sur Simeone et son équipe n’étaient pas justifiées. « La façon dont ils ont joué jusqu’à présent cette saison n’était pas aussi mauvaise que les gens disaient. »

