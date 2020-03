Juventus – Lyon : Aulas est fixé, la décision l’inquiète…

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, sait à quoi s’en tenir en ce qui concerne le duel contre la Juventus en Ligue des Champions.

Le 17 mars prochain, les Gones défieront les Bianconeri en 8e de finale retour de la C1. Durant une bonne partie de la journée de mardi (hier), Aulas ne savait pas encore à quoi s’en tenir à ce sujet (En savoir plus). La faute à l’épidémie de coronavirus qui bouleverse les calendriers sportifs. Au final, le patron du club de la capitale des Gaules a eu la confirmation que le match Juventus – Lyon aura lieu à huis clos.

« Cela a été validé par l’UEFA », a précisé Jean-Michel Aulas via L’Equipe. Puis le président de l’OL a ajouté que les hésitations des autorités italiennes l’inquiétaient au plus haut point. « Le premier ministre italien a dit qu’aucun match ne devait se jouer, puis a dit que cela concernait les matches nationaux et pas internationaux », a-t-il indiqué.

Aulas aimerait qu’il y ait plus de clarté…

Aulas considère que « ces dispositions » sont « à géométrie variable » ce qui ne facilite pas les choses. En ce qui concerne « les matches internationaux », « JMA » a fait remarquer que « bizarrement », on ne protégeait « pas les équipes visiteuses ». Notons tout de même que la décision du gouvernement italien, confirmée par l’UEFA, est plutôt une bonne nouvelle pour l’OL.

En effet, les joueurs de la Juventus seront privés de leurs supporters à Turin. Après avoir gagné la première manche au Parc OL (1-0), les hommes de Rudi Garcia auront donc un avantage à l’occasion de ce duel dans six jours. Le fait de jouer dans un stade vide, ou presque, nuira aux Bianconeri qui ne seront pas soutenus ardemment par leurs tifosi. Les Rhodaniens auront donc moins de pression sur les épaules…

Images de IconSport