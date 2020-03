Juventus – Lyon : report, huis clos… Aulas ne sait plus sur quel pied danser

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, ne sait pas ce qui va se passer en ce qui concerne le choc à venir contre la Juventus.

Normalement, les Gones doivent affronter les Bianconeri, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (succès 1-0 des Rhodaniens à l’aller), le 17 mars. Pour l’heure, Aulas et les autres dirigeants lyonnais ne savent pas si ce duel aura lieu et si oui dans quelles conditions. Ce match Juventus – Lyon a des chances sérieuses d’être impacté d’une manière ou d’une autre. En effet, le gouvernement italien a décidé d’interdire la tenue d’événements sportifs sur le territoire jusqu’au 3 avril. Objectif : lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Pour sa part, la presse transalpine estime que ce duel de C1 pourrait quand même avoir lieu. Une dérogation du décret permettrait aux rencontres européennes ou internationales d’être organisées… à huis clos. Les Bianconeri et les Gones pourraient donc s’affronter à l’Allianz Stadium sans être soutenus par leurs supporters respectifs. Via BFM Business, Jean-Michel Aulas a déclaré que c’était « une décision à géométrie variable ». Pour l’heure, le président de l’OL estime que ce duel Juventus – Lyon est « toujours maintenu » avec ce décret spécifique.

Aulas et la délocalisation éventuelle…

Aulas a ajouté que « chaque jour apporte son lot d’informations qui est différent ». Notez que l’UEFA pourrait, plutôt que de miser sur un huis clos ou un report, organiser ce duel de Ligue des Champions… dans un autre pays que l’Italie. « L’UEFA suit à la lettre les décisions et les décrets de chaque pays. (…) Au pire, il avait été envisagé de jouer à Malte à huis clos. On est dans l’indécision la plus totale », a confirmé Jean-Michel Aulas. Il reste encore 7 jours aux autorités et l’UEFA afin de trouver une solution en ce qui concerne ce bras de fer Juve – OL.

Images de IconSport