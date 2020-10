OL : Aulas touché par un gros pic, sa réaction fuse…

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, n’a pas apprécié que Grégory Coupet tacle sévèrement Rudi Garcia.

Samedi (hier), l’ancien gardien de but lyonnais est revenu sur son départ du Parc OL (En savoir plus). En plus de cibler Rudi Garcia, Coupet a mis l’accent sur le fait que « personne n’a été capable » de lui « dire la vérité » en face à Lyon. L’entraîneur des gardiens dijonnais a ajouté que ce n’était « pas compliqué ».

Grégory Coupet aurait « aimé aussi que le président Aulas soit inquiet » de sa « situation » et lui demande directement « ce qui se passe ». Mais l’ex-portier des Gones n’a « pas eu d’appel » et « plus après, d’ailleurs ». Forcément, la sortie médiatique de Coupet est arrivée jusqu’aux oreilles de Jean-Michel Aulas.

Aulas très déçu par Coupet…

Par le biais de son compte Twitter, le président de l’OL a pris note du fait qu’il « tacle à nouveau Rudi Garcia ». Puis l’homme d’affaires français a indiqué regretter « profondément » ses « prises de positions négatives à l’encontre de l’institution OL » où il a le statut de légende.

Aulas considère que le club de la capitale des Gaules a « toujours » été derrière Grégory Coupet. Par ailleurs, il a ajouté que les Lyonnais le seront « ce soir encore ». Autrement dit, en vue du match PSG – Dijon (4-0) qui s’est déroulé samedi. Aujourd’hui, les relations entre Coupet et l’Olympique Lyonnais sont au point mort…

Ligue 1 : Grégory Coupet (Dijon) tacle à nouveau Rudi Garcia (OL) ⁦@CoupetCoupet⁩ Greg je regrette profondément tes prises de positions négatives à l’encontre de l’institution OL qui a toujours été derrière toi et qui le sera ce soir encore. https://t.co/GmixdDww2q — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 24, 2020

