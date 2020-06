LFP / Ligue 1 : l’UEFA laisse un petit espoir à Aulas !

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, n’a pas perdu la partie pour la reprise de la Ligue 1. En effet, l’UEFA laisse une porte entrouverte à… la LFP.

Pour l’heure, force est de constater que les efforts d’Aulas, pour relancer la saison en L1, sont restés vains. En effet, la LFP refuse obstinément de remettre la machine en route. Pour sa part, l’UEFA juge qu’il faudra que cet exercice s’achève au plus tard le 2 août prochain (En savoir plus). Du coup, Jean-Michel Aulas est coincé… Toutefois, l’UEFA lui a donné un espoir – certes très mince – via Le Parisien. L’instance qui régit le foot européen a fait savoir au Parisien qu’un changement de format, de la compétition (ex : play-offs), est tout à fait envisageable pour clore la saison.

« Nous tenons tout d’abord à clarifier qu’il est de la compétence des associations nationales à décider sur le format de leurs compétitions domestiques, en particulier en prenant en compte les circonstances et mesures restrictives spécifiques au pays », a précisé l’entité européenne. Au passage, l’UEFA a répété que « les autorités françaises » ont pris une décision radicale « relativement tôt ». Pour l’instance, le gouvernement et la LFP auraient pu attendre plus longtemps avant de mettre un terme à la saison.

Aulas quand même coincé ?

Au final, la balle se retrouve encore une fois dans le camp de la LFP… Cela n’arrange pas les affaires d’Aulas puisque les dirigeants du football professionnel tricolore n’ont pas l’intention de changer leur fusil d’épaule. Le Parisien rappelle que l’OL a saisi en référé le Conseil d’État pour obtenir gain de cause. A priori, ce dernier rendra son ordonnance lundi ou mardi. Il serait fort surprenant que la LFP soit désavouée…

