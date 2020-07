Barça : Messi s’énerve, avec un objectif très précis

Le Barça a perdu la Liga, mais pas encore la Ligue des Champions. Lionel Messi tente de secouer ses coéquipiers en vue d’un rebond.

Pendant que le Real Madrid enchaînait 10 victoires qui lui ont permis de soulever le trophée de champion d’Espagne jeudi soir, le FC Barcelone a été beaucoup moins heureux depuis la reprise du championnat. 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite : le bilan est largement insuffisant pour espérer conquérir la Liga. Les Blaugrana terminent à sept longueurs (en attendant la dernière journée) des Merengue alors qu’ils en comptaient deux d’avance lors du redémarrage.

Messi appelle à l’autocritique en vue de la Ligue des Champions

Après la défaite contre Osasuna (1-2) jeudi soir, Lionel Messi a rué dans les brancards pour tenter de réveiller ses coéquipiers en vue des prochaines échéances en Ligue des Champions, seule compétition restant au Barça pour sauver sa saison. « Si ce n’est pas suffisant en Liga, qu’est-ce que ce sera en Ligue des Champions… Le Real a fait sa part, ils ont le mérite de n’avoir perdu aucun match depuis la reprise. On aurait pu le faire nous aussi. On doit faire notre autocritique globale, à commencer par les joueurs. On est le Barça et on est obligés de gagner tous les matchs », a-t-il lancé.

« On a été très irréguliers, on a perdu des points que l’on n’aurait pas dû perdre. Le match d’aujourd’hui est le reflet de notre saison. Les gens sont impatients parce qu’on ne leur donne rien. Si on veut lutter pour la Ligue des Champions, il faut changer beaucoup de choses, faire une bonne autocritique. J’ai déjà dit que si on continuait comme ça, on ne gagnerait pas la Coupe d’Europe. On n’a même pas gagné la Liga », a prévenu le sextuple Ballon d’Or. Le Barça affrontera Naples au Camp Nou en 8es de finale retour (1-1 à l’aller).

Images de IconSport