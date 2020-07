Barça : Setién à moitié d’accord avec Messi

L’entraîneur du Barça, Quique Setién s’est exprimé sur les propos tenus par Lionel Messi après la défaite contre Osasuna.

« Il faut faire cette autocritique, nous, les joueurs, mais tout le monde. Le Real Madrid mérite ce titre, mais on n’a pas fait ce qu’il fallait pour gagner. Maintenant, il va falloir se regarder dans une glace. Si ce n’est pas suffisant en Liga, qu’est-ce que ce sera en Ligue des Champions… On est le Barça et on est obligés de gagner tous les matchs. On a été très irréguliers, on a perdu des points que l’on n’aurait pas dû perdre. Les gens sont impatients parce qu’on ne leur donne rien. Si on veut lutter pour la Ligue des Champions, il faut changer beaucoup de choses. »

Setién « n’y accorde pas d’importance »

Après la défaite contre Osasuna (1-2) qui a validé le sacre du Real Madrid, Lionel Messi a tapé du poing sur la table pour tenter de remobiliser l’équipe en vue des prochaines échéances en Ligue des Champions. Qu’a pensé son entraîneur Quique Setién de ses propos ? « Il y a des choses sur lesquelles je suis d’accord avec Messi et d’autres non. Il a raison de dire que si nous jouons comme nous l’avons fait dans certains matchs comme celui d’Osasuna, cela ne nous fera rien gagner, mais nous avons aussi réussi de très bons matchs comme celui de Villarreal », a-t-il répondu en conférence de presse.

En tant que chef d’orchestre du Barça, s’est-il senti visé par les critiques du sextuple Ballon d’Or ? « On dit tous des choses qui peuvent être mal interprétées. La frustration est normale dans ce genre de moments, mais je n’y accorde pas d’importance », a-t-il affirmé. Ne pas accorder d’importance à ce que pense Lionel Messi est peut-être imprudent, étant donné son poids au club…

