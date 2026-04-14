Bayern Munich : 105 buts, un record historique pulvérisé en Bundesliga

Le Bayern Munich version 2025-2026 entre dans l’histoire. Avec 105 buts en 29 journées, les Bavarois battent un record vieux de plus de 50 ans.

Le Bayern Munich ne se contente plus de dominer la Bundesliga, il la redéfinit. Large vainqueur de Sankt Pauli (5-0) lors de la 29e journée, le club bavarois a franchi un cap symbolique en atteignant les 105 buts inscrits depuis le début de la saison. Un total inédit dans l’histoire du championnat allemand.

Ce chiffre impressionnant permet au Bayern version Vincent Kompany d’effacer des tablettes une référence vieille de plus d’un demi-siècle : celle du Bayern Munich 1971-1972, qui avait inscrit 101 buts en une saison. Une performance mythique, désormais dépassée… et ce, alors que l’exercice est encore loin d’être terminé.

Une machine offensive incontrôlable

Au fil des semaines, les Bavarois ont multiplié les démonstrations. Le succès écrasant face à Sankt Pauli s’inscrit dans une longue série de cartons offensifs. Leipzig (6-0), Hambourg (5-0), Fribourg (6-2) ou encore Wolfsburg (8-1) ont tous subi la puissance de feu munichoise.

Cette domination repose sur un collectif parfaitement huilé, mais aussi sur des individualités en grande forme. En tête d’affiche, Harry Kane empile les buts à un rythme effréné, avec déjà 31 réalisations en championnat. L’Anglais est bien épaulé par Luis Diaz (15 buts) et Michael Olise (12 buts), symboles d’une attaque aussi variée qu’efficace.

Au-delà des chiffres, c’est l’impression de maîtrise qui frappe. Le Bayern ne gagne pas seulement, il écrase ses adversaires, imposant un tempo et une intensité difficilement soutenables sur la durée.

Et le plus impressionnant reste peut-être à venir : avec encore plusieurs journées à disputer, cette équipe semble bien partie pour repousser encore un peu plus les limites statistiques du championnat allemand.