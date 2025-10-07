En pleine forme depuis le début de la saison, Erling Haaland continue d’affoler les compteurs. L’attaquant norvégien enchaîne les records avec Manchester City et semble plus que jamais en route pour pulvériser les statistiques de la Premier League. À seulement 25 ans, il s’impose déjà comme un phénomène générationnel.

Depuis son arrivée à Manchester City, Erling Haaland a redéfini la notion d’efficacité devant le but. Son dernier but contre Brentford, synonyme de victoire, a encore renforcé son statut de machine à marquer. Avec 94 buts inscrits en 104 apparitions en Premier League, le Norvégien affiche une moyenne irréelle. À ce rythme, il devrait atteindre la barre mythique des 100 réalisations plus vite qu’Alan Shearer, qui avait eu besoin de 125 rencontres pour y parvenir.

Jamie Carragher, ancien défenseur et aujourd’hui consultant pour Sky Sports, n’a pas hésité à le qualifier de “plus grand buteur de l’histoire du football anglais”. Un éloge justifié, tant Haaland écrase la concurrence. À 25 ans seulement, il totalise déjà 18 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour un total de 37 sur l’année civile. Des chiffres vertigineux qui laissent entrevoir une trajectoire historique.

Son influence dépasse même les frontières de la Premier League. En Ligue des champions, Haaland a franchi la barre des 50 buts en seulement 49 matchs, un record absolu. Il a ainsi effacé des tablettes Ruud van Nistelrooy (62 matchs) et Lionel Messi (66). Même Cristiano Ronaldo, détenteur du record total dans la compétition, avait eu besoin de 91 rencontres pour atteindre ce cap. Ces statistiques illustrent la précocité et la régularité d’un joueur à part.

Selon les projections établies par les analystes de Sky Sports, Haaland pourrait devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League dès septembre 2030, en battant le record d’Alan Shearer (260 buts). Et s’il honore son contrat avec City jusqu’en 2034, il pourrait atteindre un total stratosphérique de 389 buts, un chiffre inimaginable jusqu’ici dans le championnat anglais.

Mais le secret de son explosion ne se limite pas à sa puissance ou son instinct. Le joueur lui-même l’explique : “Je n’ai jamais été aussi bien mentalement. Devenir père m’a permis de mieux déconnecter du football”, confiait-il récemment à Sky Sports. Plus équilibré, plus concentré, Haaland semble avoir trouvé un juste milieu entre exigence sportive et sérénité personnelle.

Sur le plan tactique, Pep Guardiola a également ajusté le jeu de City pour tirer encore davantage parti de sa présence. Si les Citizens conservent leur ADN basé sur la possession, le technicien espagnol accorde désormais plus d’importance aux phases de transition rapide. Une approche qui profite pleinement à Haaland, redoutable lorsqu’il a de l’espace à attaquer. Cette saison, il a déjà inscrit deux buts sur contre-attaque, contre un seul sur l’ensemble de la saison passée.

L’évolution de son jeu est aussi visible dans son implication collective. Plus actif dans le pressing, plus disponible dos au but et même plus présent défensivement, Haaland est en train de devenir un attaquant complet. Guardiola ne tarit pas d’éloges : “Il est dans le meilleur moment de sa carrière. Il se sent chez lui ici, il appartient désormais au club.”

À 25 ans, Erling Haaland n’est plus seulement un buteur. Il est devenu une institution. Un joueur qui combine instinct, intelligence et discipline, au point de rendre dérisoires les comparaisons. Si ses statistiques donnent déjà le vertige, le plus impressionnant reste peut-être à venir.