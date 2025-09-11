EA FC 26 : Ronaldo et Benzema rois de la Saudi Pro League, mais absents du top mondial

Les notes des joueurs de Saudi Pro League dans EA FC 26 viennent de tomber. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Iñigo Martínez héritent de la meilleure évaluation du championnat saoudien.

L’essentiel Ronaldo, Benzema et Iñigo Martínez affichent la meilleure note (85) de la Saudi Pro League.

Kanté, Mahrez, Milinkovic-Savic et Diaby suivent avec 84.

Aucun joueur du championnat saoudien n’apparaît dans le Top 26 mondial d’EA FC 26.

EA Sports a levé le voile sur les notes des joueurs de la Saudi Pro League dans son nouvel opus EA FC 26. Si Kylian Mbappé et Mohamed Salah trônent au sommet du classement mondial avec une note de 91, aucune figure du football saoudien ne s’immisce dans ce cercle restreint. Le championnat, pourtant en pleine ascension médiatique et financière, reste en retrait au niveau des évaluations globales.

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Karim Benzema (Al-Ittihad) et Iñigo Martínez héritent de la meilleure note du championnat avec un solide 85. Une reconnaissance qui témoigne de leur statut, mais qui confirme aussi que la Saudi Pro League n’a pas encore atteint le prestige sportif de l’Europe.

« Ces notes reflètent un certain équilibre : les stars sont valorisées, mais les standards mondiaux restent très hauts », analyse un consultant spécialisé dans le football asiatique.

Kanté, Mahrez et les cadres européens à l’honneur

Juste derrière ce trio, plusieurs noms familiers brillent avec une évaluation de 84. On retrouve N’Golo Kanté, champion du monde 2018, aujourd’hui pilier d’Al-Ittihad, mais aussi Riyad Mahrez (Al-Ahli), Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal) et Moussa Diaby (Al-Ittihad). Un quatuor qui symbolise l’attractivité de la ligue saoudienne ces derniers mois.

Côté défensif, plusieurs références mondiales figurent à 82, dont Kalidou Koulibaly</strong (Al-Hilal), Aymeric Laporte (Al-Nassr) et Nacho Fernández (Al-Qadsiah). Les gardiens Yassine Bounou (Al-Hilal) et Koen Casteels (Al-Qadsiah) affichent également ce même niveau.

La base complète des notes d’EA FC 26 sera accessible le 12 septembre à 21h00. Elle permettra aux fans d’évaluer et de commenter les plus de 20 000 joueurs intégrés dans le jeu. Comme chaque année, les débats sur la « justesse » des notes promettent d’animer les réseaux sociaux et les forums de la communauté.

Pour la Saudi Pro League, cette visibilité sur la scène vidéoludique mondiale est un nouvel outil de communication. Même si ses joueurs restent en marge du gratin planétaire, leur présence dans EA FC illustre l’ambition saoudienne de se faire une place durable dans le football global.