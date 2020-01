Real Madrid : un coup de mou pour Benzema, faut-il s’inquiéter ?

Depuis le début de cette année 2020, l’attaquant Karim Benzema (Real Madrid) n’a pas marqué. Mais son compteur pourrait vite se débloquer…

Pour trouver la trace du dernier but inscrit par Benzema, il faut remonter au 15 décembre 2019. C’était lors du match de Liga entre Valence et le Real (1-1). « KB9 » avait évité une défaite à son équipe en scorant à la 95e minute de jeu. Selon As, cela fait 364 minutes que le footballeur français n’a pas fait trembler les filets. En fait, Karim Benzema n’a pas perdu confiance en ses moyens.

Simplement, il est moins efficace devant le but adverse lorsqu’il se procure des occasions de but. Le déplacement sur la pelouse du Real Valladolid dimanche (21e journée de Liga) pourrait lui permettre de marquer. A vrai dire, Benzema a fait souffrir souvent cet adversaire au cours des années précédentes. Au total, il a marqué 5 buts en 8 matches contre Valladolid.

Benzema reste indispensable au Real

L’entraîneur des Merengue, Zinedine Zidane, n’est pas inquiet au sujet de « KB9 ». Le champion du monde 98 continue de le soutenir. On peut le comprendre… En effet, Benzema a inscrit 16 buts et effectué 7 passes décisives en 23 matches cette saison. Aujourd’hui, l’ancien joueur de l’OL est clairement l’atout offensif majeur de la Casa Blanca.

D’ailleurs, ses coéquipiers d’attaque (Rodrygo, Vinicius, Bale ou encore Jovic) peinent aussi à scorer depuis un certain temps. A 32 ans, le natif de Lyon a l’expérience et le talent requis pour mettre un terme à sa période de disette. Paradoxalement, « KB9 » est encore plus dangereux, pour ses adversaires, lorsqu’il ne marque pas fréquemment. En effet, son appétit est encore plus grand sur le terrain…

