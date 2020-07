OM : rachat du club, mercato et Zidane… Boudjellal clarifie les choses

Sur les ondes de la radio RMC, Mourad Boudjellal a évoqué une nouvelle fois le rachat éventuel de l’OM.

Boudjellal a déclaré que lui et Mohamed Ayachi Ajroudi avancent « tranquillement ». L’ancien président du RC Toulon a admis que le président de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, n’a pas l’air d’avoir envie de céder l’écurie. Pour Mourad Boudjellal, « c’est aussi de la politique ». De toute façon, lui et Ajroudi ne mettront « pas un pistolet sur la tête pour qu’il vende ». L’homme d’affaires estime simplement que « tout est discutable ».

Boudjellal a répété que Mohamed Ayachi Ajroudi « veut que Marseille soit la capitale de la Méditerranée » même si c’est déjà « un peu » le cas. Objectif : « le faire en encore plus grand ». Quid des ambitions éventuelles de l’OM en cas de rachat ? Eh bien, Mourad Boudjellal a « un esprit compétiteur » et il ne viendrait pas juste « pour participer ». A la question de savoir s’il obtiendrait le fauteuil de président, il a répondu simplement : « On verra ».

Boudjellal et la folle rumeur Zidane

Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo… Visiblement, Mohamed Ayachi Ajroudi aimerait bien attirer des grands noms à l’OM (En savoir plus). Boudjellal a calmé le jeu à ce sujet. « Il n’a jamais dit qu’il allait prendre Zidane pour entraîner l’OM. Il a quand même le droit d’avoir des rêves. A l’époque, à Toulon, si j’avais dit que je voulais faire venir Umaga, tout le monde aurait rigolé. Heureusement que je ne l’ai pas dit, mais je l’ai fait », a-t-il rappelé.

