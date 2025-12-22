Breel Embolo renaît et porte Rennes, au grand bonheur d’Habib Beye

Rennes s’en sort grâce à Embolo et termine l’année en force par la Coupe de France. Longtemps tenu en échec par Les Sables-d’Olonne, pensionnaire de National 3, le Stade Rennais a fini par faire respecter la hiérarchie dimanche en Coupe de France (3-0). Une qualification acquise au terme d’un match accroché, débloqué par l’efficacité de Breel Embolo.

En difficulté face à un adversaire discipliné et sans complexe, Rennes a longtemps buté. La bascule est intervenue au moment où l’attaquant suisse s’apprêtait à quitter la pelouse. Embolo, sur le point d’être remplacé, a trouvé les ressources pour renverser le match en inscrivant un doublé décisif, illustrant son sens du but et son impact constant sur la défense adverse.

Rennes poursuit sa belle dynamique

En conférence de presse, Habib Beye n’a pas caché sa satisfaction. « Breel allait sortir et il a eu le temps de renverser la situation. Il a mis deux buts d’attaquant de très haut niveau. Il pèse tout le temps sur l’adversaire », a souligné l’entraîneur rennais, saluant le rôle clé de son avant-centre.

Avec ce succès, Rennes conclut l’année 2025 sur une dynamique solide, affichant six victoires lors de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues. Une série qui confirme la montée en puissance du club breton à l’approche des échéances de janvier.