Brescia : nouvelle affaire Balotelli, la Lazio condamne

Alors qu’il jouait à domicile, l’attaquant de Brescia, Mario Balotelli a été victime d’injures racistes de la part de supporters de la Lazio Rome.

Malgré l’ouverture du score de Mario Balotelli, Brescia s’est incliné à domicile (1-2) face à la Lazio Rome dimanche, à l’occasion de la 18e journée de Serie A. Une défaite de plus pour les coéquipiers de l’ancien Niçois et Marseillais… Et une affaire de plus de racisme. Régulièrement visé, l’attaquant de 29 ans a de nouveau été ciblé par des insultes racistes de la part des supporters adverses après son but marqué à la 19e minute.

La Lazio condamne le comportement de ses supporters contre Balotelli

« Une défaite qui fait mal, mais nous reviendrons plus forts, nous sommes sur la bonne voie. Supporters de la Lazio qui étaient présents au stade aujourd’hui, honte à vous ! », a réagi Mario Balotelli après la rencontre sur Instagram avec un hashtag #saynotoracism. Alors que le fléau a gagné de très nombreux stades en Italie où les manifestations racistes se sont multipliées en 2019 sans véritablement émouvoir plus que cela les autorités qu’elles soient locales ou internationales, le club de la capitale s’est désolidarisé de ses supporters déviants.

« Comme cela s’est toujours produit par le passé, la SS Lazio se dissocie de la manière la plus forte des comportements discriminatoires mis en oeuvre par une très petite minorité de supporters lors du match contre Brescia. Le club réitère une fois de plus la condamnation des délits injustes similaires et confirme son intention de poursuivre ceux qui portent une grave atteinte à l’image du club et de l’équipe biancoceleste », a grondé la Lazio. Une attitude louable dans la mesure où certains clubs italiens ne sont pas aussi tranchés dans leurs réactions vis à vis de leurs supporters.

