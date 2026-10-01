Bryan Zaragoza : Retour sur une étape difficile mais formatrice au Bayern Munich

En février 2024, Bryan Zaragoza quittait Grenade pour rejoindre le Bayern Munich, un grand saut dans sa jeune carrière. Malgré son potentiel, l’ailier de 22 ans à l’époque n’a jamais réussi à s’imposer durablement au sein de l’équipe bavaroise. Aujourd’hui âgé de 25 ans, il partage son regard lucide sur cette période compliquée mais riche d’enseignements.

Un défi de taille dans un environnement exigeant

Passer de Grenade au Bayern, l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe, a représenté pour Zaragoza une véritable épreuve. Le décalage s’est fait sentir dès son arrivée, entre le niveau d’exigence, la langue, le climat et la concurrence intense avec des joueurs comme Musiala, Coman et Gnabry. Cette adaptation difficile s’est traduite par seulement sept apparitions en match officiel sous le maillot munichois.

Des prêts successifs avant un transfert probable

N’ayant pas trouvé sa place au Bayern, Zaragoza a été prêté à plusieurs clubs : Osasuna, Celta Vigo, puis l’AS Roma, avant un nouveau prêt à l’Espanyol. Ce dernier dispose d’une option d’achat obligatoire fixée à 8 millions d’euros que le club catalan pourrait activer l’été prochain, sous réserve de certaines conditions sportives.

Un bilan sans regret

Malgré ces difficultés, Bryan Zaragoza affirme ne pas regretter son choix de rejoindre le Bayern Munich. Il considère cette étape comme une phase importante de son parcours, lui ayant permis de s’exposer à un niveau de football supérieur et de sortir de sa zone de confort.