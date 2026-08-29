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Newcastle envisage déjà de vendre Nick Woltemade, son transfert record de l’été dernierAngleterre

Newcastle envisage déjà de vendre Nick Woltemade, son transfert record de l’été dernier

samedi 29 août 2026 - 17:43

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Newcastle United traverse une période agitée cet été, marquée par le départ de joueurs clés comme Bruno Guimarães et Sandro Tonali, ainsi que la surprise causée par la démission de l’entraîneur Eddie Howe. Malgré des renforts tels que Nico González et Bazoumana Touré, le club pourrait effectuer un autre départ majeur avant la clôture du mercato.

En effet, Newcastle cherche à se séparer de Nick Woltemade, l’international allemand recruté l’été dernier pour un montant record de 69 millions de livres en provenance de Stuttgart. Après une première saison difficile où l’attaquant a inscrit huit buts en Premier League, il semble que le club préfère envisager son transfert.

Woltemade n’a pas été utilisé lors du premier match de la saison, un 2-2 contre Liverpool, restant sur le banc. L’arrivée du nouvel entraîneur Matthias Jaissle avait suscité l’espoir d’une nouvelle chance, mais la situation actuelle laisse penser qu’il ne correspond plus aux plans du technicien allemand.

Doté d’une grande qualité technique reconnue par des spécialistes du football allemand, Woltemade pourrait déjà avoir des pistes pour quitter Newcastle. Le club italien de Naples serait notamment intéressé par son profil, selon les informations relayées.

Après seulement une saison au club, Newcastle semble prêt à prendre une décision difficile en cédant son joueur le plus cher, dans le but de tourner la page et d’adapter son effectif.

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