Mercato / Juventus : Buffon a pris une décision cruciale

Le gardien de but Gianluigi Buffon (Juventus Turin) n’a pas du tout l’intention de ranger définitivement les gants au vestiaire.

Cette saison, le footballeur âgé de 42 ans évolue à la Juve. Le dernier rempart a disputé 11 matches, encaissé 9 buts et gardé sa cage inviolée à 3 reprises. Buffon est clairement la doublure de Wojciech Szczesny qui donne entière satisfaction dans le Piémont. L’entraîneur Maurizio Sarri n’a pas l’intention de bousculer la hiérarchie. Le Polonais reste le numéro 1 et donc l’Italien le numéro 2. A son âge, Gianluigi Buffon n’est pas déçu et/ou énervé de figurer régulièrement sur le banc de touche.

La légende italienne profite à fond du fait de s’exprimer encore dans un grand club comme la Juventus. Sur la chaîne Youtube de la Vieille Dame, le natif de Carrara a confié qu’il y a « deux ans », il avait « presque failli arrêter » sa carrière. A ce moment-là, Buffon arrivait en fin de cycle à la Juventus et il envisageait de rendre son tablier. Mais « le PSG » était « arrivé ». Ce défi en France l’avait motivé. Une année après, « Gigi » était retourné au bercail, autrement dit à la Juve.

Buffon n’a pas oublié un enfant

Aujourd’hui, Gianluigi Buffon se sent « bien ». Par ailleurs, le gardien transalpin a « du respect pour les rêves de Gigi enfant ». Lorsqu’il était très jeune, le portier n’envisageait pas une seule seconde de réaliser une aussi belle carrière. « Si, à l’âge de sept ou huit ans, on m’avait dit que j’allais devenir un gardien, même en Serie C ou B, alors j’aurais été excité et j’aurais pleuré. »

« Je dois avoir du respect pour cet enfant », a-t-il insisté. Rappelons que le contrat de Buffon à la Juventus Turin expirera le 30 juin. « Gigi » espère donc bénéficier d’un nouvel engagement, jusqu’en 2021, chez les Bianconeri. A priori, le président Andrea Agnelli ne s’opposera pas à ce que Gianluigi Buffon continue son parcours turinois au moins un an de plus.

Images de IconSport