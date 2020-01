Mercato / PSG : un mot marque les esprits pour Camavinga

Le président de Rennes, Olivier Létang, s’est exprimé à propos d’Eduardo Camavinga lors de l’émission Téléfoot.

Tout d’abord, le patron du club breton a répété qu’il aimerait bien « le garder dix ans » au Stade Rennais. A ses yeux, le milieu axial âgé de 17 ans est un très bon footballeur et il a un bel avenir devant lui. Aujourd’hui, Létang pense que « l’objectif » est tout simplement « de continuer à l’accompagner » au quotidien pour qu’il progresse encore.

A la question de savoir s’il pourrait ou non vendre Camavinga à un club français, Olivier Létang a répondu « oui » ! En Ligue 1, il n’y a pas tant d’écuries que cela qui pourront débourser des dizaines de millions d’euros pour s’attacher ses services. A vrai dire, on ne voit que le PSG, l’OL et un degré moindre l’OM (voire même deux…) qui auront les moyens requis afin de le déloger.

Camavinga vaudra très cher…

Tout dépendra de la valeur d’Eduardo Camavinga au cours du prochain mercato estival. Pour Transfermarkt, elle est de l’ordre de 35 millions d’euros à l’heure actuelle. On peut penser que les Rouge et Noir réclameront encore plus d’argent (50-60 millions ?) avant d’accepter d’acter son transfert. « La question ne se pose pas aujourd’hui », a souligné Létang qui n’est pas pressé de céder son diamant.

Au Parc des Princes, on sait que le profil de Camavinga intéresse fortement les dirigeants du PSG. L’international français U21 a disputé 24 matches, inscrit 1 but et effectué 1 passe décisive toutes compétitions confondues cette saison. Il est clairement un maillon fort au sein du onze titulaire du Stade Rennais. L’équipe bretonne occupe la troisième place du classement en Ligue 1.

Olivier Létang sur d'éventuelles propositions de clubs de Ligue 1 pour Camavinga : "Oui." pic.twitter.com/vNVBOW7duk — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 5, 2020

Images de IconSport