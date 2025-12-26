CAN 2025 : Kylian Mbappé face à un choix entre l’Algérie et le Cameroun

Présent au Maroc à l’occasion de la CAN 2025, Kylian Mbappé attire l’attention bien au-delà du terrain. Alors que le capitaine de l’équipe de France est annoncé ce vendredi soir dans les tribunes du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat pour assister à Maroc–Mali, une autre interrogation anime déjà la presse africaine.

Le lendemain, samedi, deux affiches majeures se disputent son attention. À 18h30, l’Algérie affronte le Burkina Faso à Rabat. À 21h, le Cameroun défie la Côte d’Ivoire à Marrakech. Deux matches de haut niveau, programmés à quelques heures d’intervalle, mais séparés par près de 300 kilomètres. Surtout, deux sélections qui résonnent intimement dans l’histoire familiale de Mbappé : l’Algérie, pays de sa mère, et le Cameroun, terre d’origine de son père.

Selon plusieurs médias, le joueur du Real Madrid doit rester au Maroc jusqu’au 29 décembre. Sa présence est donc possible sur l’une de ces deux rencontres, mais pas sur les deux, sauf à envisager un déplacement express difficilement compatible avec les horaires et la logistique. D’où cette question, à la fois sportive et symbolique : quel stade Mbappé choisira-t-il ?

Pour l’heure, aucune indication officielle n’a filtré. L’intéressé n’a fait aucun commentaire public sur ses intentions, laissant planer le doute. Mais cette hésitation supposée illustre l’aura particulière de Mbappé sur le continent africain, où chacune de ses apparitions, même en simple spectateur, devient un événement suivi et commenté.

Qu’il opte pour Rabat ou Marrakech, son choix sera scruté, interprété, parfois surinterprété. Preuve, une fois encore, que la CAN 2025 ne se joue pas uniquement sur la pelouse, mais aussi dans les symboles et les regards qu’elle concentre.