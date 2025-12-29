CAN 2025 : présent à Marrakech, Kylian Mbappé reçoit la gratitude de la CAF

Présent dans les tribunes à Marrakech lors du choc entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, Kylian Mbappé a attiré tous les regards. Une apparition remarquée, saluée publiquement par le président de la CAF, qui voit dans ce soutien un symbole fort du rayonnement de la Coupe d’Afrique des Nations.

En pleine trêve hivernale avant la reprise avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a choisi de conclure ses vacances de fin d’année au Maroc. Dimanche soir, l’attaquant français s’est rendu au stade de Marrakech pour assister à l’affiche très attendue de la CAN 2025 entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, nation d’origine de son père. Casquette vissée sur la tête, capuche relevée, Mbappé a pris place en loge dès le premier quart d’heure de jeu, accompagné de son frère Ethan, également en repos durant la trêve de Ligue 1.

Ce n’était pas une première pour le capitaine des Bleus. Quelques jours plus tôt, il avait déjà été aperçu dans les tribunes lors de la rencontre Maroc–Mali, vêtu du maillot de son ami Achraf Hakimi, ancien coéquipier au PSG et figure majeure des Lions de l’Atlas.

Un signal fort pour le rayonnement de la CAN

Cette présence n’a pas échappé aux instances du football africain. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a tenu à remercier personnellement Mbappé via une publication sur Instagram. « Merci Kylian de soutenir la CAN Maroc 2025. La CAN est véritablement un tournoi mondial par sa portée », a écrit le dirigeant sud-africain, accompagnant son message d’une photo des deux hommes ensemble.

Un hommage qui souligne l’aura internationale de la compétition, à l’heure où la CAN attire de plus en plus de regards au-delà du continent africain. Mbappé n’était d’ailleurs pas le seul international français présent dans les tribunes : Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé ont également suivi la rencontre, depuis un autre secteur du stade.

À travers ce clin d’œil appuyé, la CAF assume pleinement son ambition : faire de la CAN une vitrine mondiale du football africain, capable de séduire aussi bien les stars du jeu que les passionnés du monde entier.