Mercato / Real : un Brésilien n’en peut plus pour Mbappé !

Qu’on se le dise, le milieu de terrain Casemiro (Real Madrid) est agacé et même carrément lassé du feuilleton Kylian Mbappé (PSG).

Lors d’un entretien retranscrit par As, le Brésilien a déclaré que Mbappé est clairement « un grand joueur ». Casemiro a ajouté qu’il « l’aime bien » au même titre que Neymar (PSG) ou encore Philippe Coutinho (FC Barcelone) qui sont ses compatriotes auriverde. Le joueur du Real considère que « ce sont des footballeurs d’une extrême qualité et tout le monde aime ça ».

Malgré cela, Casemiro en a ras-le-bol d’entendre parler de la rumeur Mbappé. « Dans ce club, on parle de beaucoup de noms. Si Madrid faisait signer tous ceux dont on parle, on aurait plus de 100 joueurs dans l’effectif. Mbappé n’est pas notre joueur. Je parlerai de lui quand il le sera, s’il le devient un jour. »

Casemiro pourrait bien jouer avec Mbappé

D’après Marca, l’attaquant du PSG reste la piste prioritaire, sur le plan offensif, pour les dirigeants du Real Madrid. Toutefois, les Merengue ont aussi un plan A bis. Ce dernier se nomme tout simplement Erling Haaland. Le buteur norvégien de Dortmund a des chances sérieuses de poser un jour ses valises au Stade Santiago Bernabeu où sa cote est au beau fixe.

Images de IconSport