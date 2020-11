Manchester United : la patrouille déboule, Cavani risque gros…

Les instances qui régissent le foot anglais pourraient infliger une sanction à l’attaquant Edinson Cavani (Manchester United).

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive lors du match entre Southampton et Manchester United (succès 3-2 des Red Devils), Cavani a reçu bon nombre d’éloges notamment via les réseaux sociaux. En répondant à un message, le goleador uruguayen a utilisé les mots « Gracias negrito ». Il n’en fallait pas plus pour que cela provoque un scandale. La Fédération anglaise de football (FA) a ouvert une enquête dimanche (hier). Elle veut savoir si effectivement Edinson Cavani a mis ce mot « negrito » en avant de manière raciste ou non.

S’il était reconnu coupable, le natif de Salto pourrait être suspendu pour plusieurs matches au Royaume de Sa Majesté. Le club mancunien a déjà réagi au sujet de cette affaire Cavani. Pour ce dernier, l’ancien buteur du PSG a écrit « Gracias negrito » de manière amicale. Il est vrai qu’en Amérique du Sud, son utilisation n’a rien à voir avec celle pratiquée en ‘Europe. Les Red Devils ont assuré avoir informé « El Matador » de la règle très stricte imposée en Angleterre. Du coup, Edinson Cavani a effacé le message.

Cavani et le précédent Suarez…

La saison passée, Bernardo Silva (Manchester City) et Dele Alli (Tottenham) avaient pris un match de suspension chacun. Le premier avait fait une blague, jugée raciste, à son ami Benjamin Mendy. Le second s’était lâché sur le coronavirus… Il y a neuf ans, on se souvient que l’affaire Suarez – Evra avait pris des proportions énormes. « El Pistolero » avait lâché le terme « negrito » à l’ex-latéral gauche. L’Uruguayen avait indiqué que ce n’était pas une insulte raciste. La Fédération anglaise lui avait infligé huit matches de suspension. Son compatriote Cavani risque donc aussi de prendre cher…

Images de IconSport