Mercato / PSG : un gros problème à régler pour Cavani

Les dirigeants du PSG ne sont pas disposés à céder l’attaquant Edinson Cavani à l’Atletico Madrid pour le moment.

A en croire le site du quotidien Le Parisien, « la tension monte d’un cran » en ce qui concerne l’attaquant uruguayen à ce stade du mercato. A l’heure actuelle, les décideurs de l’Atletico Madrid désirent toujours recruter Cavani « dès cet hiver ». Pour sa part, « El Matador » est d’accord afin d’enfiler le maillot du club espagnol. Problème : le club de la capitale française « n’est pas prêt à tout pour le céder » pendant ce marché des transferts hivernal.

D’après L’Equipe, la dernière offre de l’Atletico Madrid était de 15 millions d’euros. Séduisante sur le papier, cette dernière a été repoussée par Leonardo et consorts. Ils ont jugé qu’elle était insuffisante pour Edinson Cavani. Les Franciliens réclameraient, encore et toujours, « entre 15 et 20 millions d’euros » avant d’accepter de boucler le transfert.

Une stratégie claire pour Cavani ?

Selon Le Parisien, les pensionnaires du Parc des Princes pourraient jouer « la montre », comme on dit, afin de faire monter au maximum les enchères. Objectif : réaliser « une très belle opération financière », via la vente de Cavani, et au passage alléger la masse salariale.

Si ce n’était pas possible avant le coup de sifflet final du mercato, alors Cavani terminerait la saison au PSG. Il resterait sûrement la doublure de Mauro Icardi. Puis l’ancien joueur de Naples rejoindrait librement le club de son choix. Cas échéant, le PSG devrait faire une croix sur une indemnité de transfert puisque son contrat expirera le 30 juin.

